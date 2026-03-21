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An Zigaretten aus einem Automaten kamen Unbekannte trotz Pyrotechnik nicht heran.
An Zigaretten aus einem Automaten kamen Unbekannte trotz Pyrotechnik nicht heran. Symbolfoto: Adobe Stock
An Zigaretten aus einem Automaten kamen Unbekannte trotz Pyrotechnik nicht heran.
An Zigaretten aus einem Automaten kamen Unbekannte trotz Pyrotechnik nicht heran. Symbolfoto: Adobe Stock
Zwickau
Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten in Kirchberg zu sprengen: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Unbekannte haben versucht, einen Zigarettenautomaten mithilfe von Pyrotechnik aufzubrechen. Beute machten sie dabei nicht.

Die Polizeidirektion Zwickau sucht Zeugen zu einem lautstarken Vorfall in der Nacht zum Samstag in Kirchberg. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte dort gegen 2.15 Uhr Pyrotechnik gezündet. Mit dem Ziel, einen Zigarettenautomaten auf dem Mühlweg aufzusprengen. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Er war mit der Hauswand...
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