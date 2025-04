Unbekannte zahlen in Zwickauer Supermarkt mit Falschgeld

Laut Polizei wurde beim Zählen der Tageseinnahmen eine 100-Euro-Note festgestellt, die normalerweise bei Filmdrehs genutzt wird.

Zwickau.

Im Zwickauer Stadtteil Marienthal ist am Donnerstag eine gefälschte Banknote aufgetaucht. Laut der Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau, Karolin Hemp, kam der gefälschte 100-Euro-Schein bei der Durchsicht der Tageseinnahmen eines Supermarktes an der Bernhardstraße am Abend zum Vorschein. Dabei handelte es sich um eine Banknote, die auf der Rückseite mit dem Schriftzug „Prop Copy“ versehen war – so ist Geld für Filmproduktionen gekennzeichnet. Das Inverkehrbringen von Falschgeld ist laut Polizei kein Einzelfall. In Sachsen wurden im Jahr 2024 insgesamt 1272 gefälschte Euro-Banknoten und 6587 falsche Euro-Münzen im Zahlungsverkehr registriert. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 87.000 Euro. (kru)