Unbekannter klaut Geld aus Supermarktkasse in Zwickau

Während eine Lidl-Filiale noch geöffnet war, hebelte ein Mann eine Kassenlade auf und griff zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwickau.

Montagabend, kurz nach 20 Uhr. Es kaufen noch Kunden ein in einer Lidl-Filiale an der Marienthaler Straße in Zwickau. Dennoch schaffte es ein unbekannter Mann trotz laufendem Betrieb, aus einer Kasse Bargeld zu stehlen. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Nach Polizeiangaben hebelte der Unbekannte gewaltsam eine Kassenlade auf. Daraus griff er sich 440 Euro Bargeld. An der Kassenlade entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Laut Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben: Er war männlich und schlank, dunkel gekleidet und trug ein grau-blaues Basecap. Zudem hatte er einen dunklen Bart und einen großen schwarzen Rucksack dabei. Zeugenhinweise ans Polizeirevier Zwickau unter Telefon 0375-44580. (em)