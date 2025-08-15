Und er eröffnet doch: Start-Datum für Kebap in Fliegerbauer-Haus am Zwickauer Hauptmarkt steht fest

Was lange währt, wird endlich Kebap? Nach mehreren verschobenen Terminen soll in dem unter Zwickauern heiß diskutierten neuen Lokal am Hauptmarkt in Kürze tatsächlich der Grill angeworfen werden. Was die größte Hürde dafür war.

Mehmet Kaplan (55) sagt nur: „Endlich." Nach monatelanger Arbeit steht ein konkretes Eröffnungsdatum für seinen Grill „Taste of Kebap" im früheren „Schuh-Winkler" am Zwickauer Hauptmarkt fest. „Das ist der Wahnsinn", sagt Kaplan. „Fast 13 Monate hat das jetzt gedauert." Nach Bekanntwerden seiner Idee Ende 2024 lieferten sich...