Unfälle im Landkreis Zwickau: Zwei Radfahrer kommen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Zwei Radfahrer erlitten nach Stürzen am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen. Die Unfallstelle in Zwickau befindet sich zwischen Nordplatz und Mulderadweg. Was bisher bekannt ist.

