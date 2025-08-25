Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  Zwickau
  Unfälle im Süden des Landkreises Zwickau: Zwei Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer kamen nach Unfällen ins Krankenhaus.
Zwei Motorradfahrer kamen nach Unfällen ins Krankenhaus.
Zwickau
Unfälle im Süden des Landkreises Zwickau: Zwei Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt
Von Holger Frenzel
Die Unfallstellen befinden sich auf der Wiesener Straße in Kirchberg sowie auf einem Schotterweg zwischen Wildenfels und Hartenstein. Ein 38-Jähriger und ein 54-Jähriger kamen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Zwei Motorradfahrer haben sich bei Unfällen am Sonntag schwer verletzt. Sie kamen nach einer Kollision in Kirchberg und einem Sturz in Hartenstein ins Krankenhaus.
09:09 Uhr
1 min.
Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt
Ein Simson-Fahrer hat sich beim Unfall in Hartenstein schwer verletzt.
Beim Unfall am Mittwochabend auf der Bahnhofstraße hat ein 47-jähriger Simson-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.
Holger Frenzel
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
13:56 Uhr
2 min.
Nach Wohnungsbrand in Elsterberg: Bürgermeister dankt umsichtigem Retter
Axel Markert (links) übergibt ein Präsent an Julian Reif.
Als am späten Abend des 14. August ein Brand in einem Elsterberger Mehrfamilienhaus ausbrach, handelte Julian Reif schnell und umsichtig. Wie ist der aktuelle Stand nach dem Schaden?
Petra Steps
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel