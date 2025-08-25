Unfälle im Süden des Landkreises Zwickau: Zwei Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt

Die Unfallstellen befinden sich auf der Wiesener Straße in Kirchberg sowie auf einem Schotterweg zwischen Wildenfels und Hartenstein. Ein 38-Jähriger und ein 54-Jähriger kamen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Zwei Motorradfahrer haben sich bei Unfällen am Sonntag schwer verletzt. Sie kamen nach einer Kollision in Kirchberg und einem Sturz in Hartenstein ins Krankenhaus.