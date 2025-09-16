Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Unfälle in Zwickau: Hoher Sachschaden am Zeisigweg – Verletztes Kind an der Marienthaler Straße

Die Polizei meldet zwei Unfälle in Zwickau.
Die Polizei meldet zwei Unfälle in Zwickau.
Zwickau
Unfälle in Zwickau: Hoher Sachschaden am Zeisigweg – Verletztes Kind an der Marienthaler Straße
Von Holger Frenzel
Auf 38.000 Euro wird der Sachschaden eines Zusammenstoßes in Eckersbach beziffert. Ein elfjähriges Kind kam nach dem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus. Bei diesem hat ein Handy eine besondere Rolle gespielt. Warum?

Aufregung nach Unfällen in Zwickau – aufgrund des hohen Sachschadens und aufgrund eines verletzten Kindes. Beide Zusammenstöße am Montagnachmittag beziehungsweise -abend seien mit besonderen Herausforderungen verbunden gewesen, so die Polizei.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
16.09.2025
1 min.
Zwickau: Elfjährige bei Suche nach Handy verunglückt
Eine Eljährige musste nach einem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus.
Im Ortsteil Marienthal wird ein Mädchen wegen Unachtsamkeit zum Unfallopfer.
Uwe Rechtenbach
04.09.2025
1 min.
Unfall auf der B 173 in Zwickau: Opel fährt vom Parkplatz über Grünstreifen und Fußweg auf die Bundesstraße
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert.
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Grund für den Unfall war der Fahrfehler einer 88-jährigen Frau. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
