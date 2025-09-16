Unfälle in Zwickau: Hoher Sachschaden am Zeisigweg – Verletztes Kind an der Marienthaler Straße

Zwickau
Auf 38.000 Euro wird der Sachschaden eines Zusammenstoßes in Eckersbach beziffert. Ein elfjähriges Kind kam nach dem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus. Bei diesem hat ein Handy eine besondere Rolle gespielt. Warum?
Aufregung nach Unfällen in Zwickau – aufgrund des hohen Sachschadens und aufgrund eines verletzten Kindes. Beide Zusammenstöße am Montagnachmittag beziehungsweise -abend seien mit besonderen Herausforderungen verbunden gewesen, so die Polizei.
