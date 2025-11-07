Unfall am Autobahnzubringer Hartenstein: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten war die Straße zwischen Thierfeld und Aue gesperrt.

Auf dem Autobahnzubringer zwischen Hartenstein und Aue (S255) hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.20 Uhr kollidierten dort aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge. Nach ersten Informationen wurden dabei zwei Personen verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der...