  Unfall am Bahnhof in Zwickau: 42-jähriger Mann gerät unter abfahrenden Bus

Ein 42-Jähriger hat sich bei einem Unfall an einer Bushaltestelle am Bahnhof in Zwickau verletzt.
Ein 42-Jähriger hat sich bei einem Unfall an einer Bushaltestelle am Bahnhof in Zwickau verletzt.
Unfall am Bahnhof in Zwickau: 42-jähriger Mann gerät unter abfahrenden Bus
Von Holger Frenzel
Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag ereignet. Der Rettungsdienst brachte den stark alkoholisierten Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat ein 42-jähriger Mann am Mittwochnachmittag bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Zwickau erlitten. Er geriet laut Polizei gegen 15.20 Uhr mit einem Bein zwischen den Bordstein und den gerade abfahrenden Bus. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
