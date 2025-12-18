Unfall am Bahnhof in Zwickau: 42-jähriger Mann gerät unter abfahrenden Bus

Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag ereignet. Der Rettungsdienst brachte den stark alkoholisierten Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat ein 42-jähriger Mann am Mittwochnachmittag bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Zwickau erlitten. Er geriet laut Polizei gegen 15.20 Uhr mit einem Bein zwischen den Bordstein und den gerade abfahrenden Bus. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.