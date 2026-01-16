Unfall am Freitagmorgen im Amseltal in Zwickau: Bus rutscht auf Gegenfahrbahn - VW-Fahrer schwer verletzt

Stellenweise war es am Freitag zum Start des Berufsverkehrs glatt. Die Polizei beziffert den Schaden im Amseltal auf 6000 Euro. Glimpflicher ging ein Unfall auf der B 173 aus. Was bisher bekannt ist.

Ein Unfall mit einem Linienbus hat am Freitagmorgen für Verkehrsbehinderungen im Amseltal in Zwickau gesorgt. An der Unfallstelle im Stadtteil Eckersbach befanden sich Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Sie wurden gegen 6 Uhr alarmiert.