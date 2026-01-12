Unfall am Hauptbahnhof Zwickau: Bahnmitarbeiter wird von Zug erfasst und muss ins Krankenhaus

Eine Vogtlandbahn hat am Montagvormittag einen Bauarbeiter gestreift, der mit Reparaturarbeiten beschäftigt war. Auf der betroffenen Linie kommt es noch den ganzen Tag zu Ausfällen.

Aufregung am Hauptbahnhof in Zwickau: Am Montagvormittag ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften angerückt. Auf dem Bahnhofsvorplatz landete ein Rettungshubschrauber. Anlass war ein Unfall, der sich gegen 10.45 Uhr ereignet hat. Nach Angaben der Bundespolizei erfasste ein Triebwagen der Vogtlandbahn kurz vor Einfahrt in den...