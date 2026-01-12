Unfall am Hauptbahnhof Zwickau: Zahlreiche Züge haben Verspätung oder fallen aus

Eine Vogtlandbahn hat am Montag einen Bauarbeiter gestreift, der mit Reparaturarbeiten beschäftigt war. Was bislang zu dem Vorfall und den Folgen bekannt ist.

Aufregung am Hauptbahnhof in Zwickau: Am Montagvormittag ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften angerückt. Auf dem Bahnhofsvorplatz landete ein Rettungshubschrauber. Anlass ist ein Unfall, der sich gegen 10.45 Uhr ereignet hat. Nach ersten Informationen der Bundespolizei ist am Ende von Bahnsteig 6 ein Mitarbeiter der Bahn von... Aufregung am Hauptbahnhof in Zwickau: Am Montagvormittag ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften angerückt. Auf dem Bahnhofsvorplatz landete ein Rettungshubschrauber. Anlass ist ein Unfall, der sich gegen 10.45 Uhr ereignet hat. Nach ersten Informationen der Bundespolizei ist am Ende von Bahnsteig 6 ein Mitarbeiter der Bahn von...