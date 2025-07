Unfall am Kreisverkehr in Zwickau: Drei Autos beschädigt

Die Unfallstelle befindet sich am Kreisel von Lengenfelder Straße und Cainsdorfer Straße. Eine 72-jährige Frau erlitt Verletzungen. Was ist passiert?

Schäden an drei Fahrzeugen gibt es nach einem Unfall am Kreisverkehr im Bereich von Lengenfelder Straße und Cainsdorfer Straße in Zwickau. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 10.500 Euro. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, so Polizeisprecher Sebastian Schmidt.