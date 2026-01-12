Unfall am Montag auf der S 282 in Kirchberg: Feuerwehr und Rettungsdienst angefordert

Die Unfallstelle befindet sich auf der Lengenfelder Straße. Gegen 7.15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall.

Mit einem Auffahrunfall auf der Lengenfelder Straße im Kirchberger Ortsteil Wolfersgrün hat die neue Woche begonnen. Dabei handelt es sich um die S 282. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die Leitstelle hat neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle geschickt. Die Lengenfelder Straße ist laut...