  • Unfall am Montag auf der S 282 in Kirchberg: Feuerwehr und Rettungsdienst angefordert

Einen Unfall meldet die Polizei am Montagfrüh in Kirchberg.
Einen Unfall meldet die Polizei am Montagfrüh in Kirchberg. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfall am Montag auf der S 282 in Kirchberg: Feuerwehr und Rettungsdienst angefordert
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich auf der Lengenfelder Straße. Gegen 7.15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall.

Mit einem Auffahrunfall auf der Lengenfelder Straße im Kirchberger Ortsteil Wolfersgrün hat die neue Woche begonnen. Dabei handelt es sich um die S 282. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die Leitstelle hat neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle geschickt. Die Lengenfelder Straße ist laut...
