Unfall an der A72-Anschlussstelle Zwickau-West: Auto einer Fahrschule muss abgeschleppt werden

Die Polizei beziffert den Sachschaden nach der Kollision am Montagmittag auf rund 56.000 Euro. Was bisher zum Crash an der Kreuzung bekannt ist.

Überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve hat wahrscheinlich zu einem Unfall an der A72-Anschlussstelle Zwickau-West geführt. Ein 70-jähriger Audi-Fahrer, der gerade die Autobahn verlassen hat, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch kam es im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem VW, der auf der S 282... Überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve hat wahrscheinlich zu einem Unfall an der A72-Anschlussstelle Zwickau-West geführt. Ein 70-jähriger Audi-Fahrer, der gerade die Autobahn verlassen hat, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch kam es im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem VW, der auf der S 282...