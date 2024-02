Unfall an Fußgängerampel in Zwickau: Mädchen läuft bei „rot“ auf die Straße und wird von Seat erfasst

Am Donnerstagmittag gab es auf der Crimmitschauer Straße einen schweren Unfall. Die 14-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zwickau.

Schwere Verletzungen hat sich ein 14-jähriges Mädchen am Donnerstag bei einem Unfall auf der Crimmitschauer Straße in Zwickau zugezogen. Sie wurde gegen 12.55 Uhr beim Überqueren der Straße von einem Seat, an dessen Steuer ein 24-jähriger Mann saß, erfasst. Die Schülerin musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden, teilt die Polizei mit. In der Nähe der Unfallstelle befinden sich mit dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium und der Pestalozzischule zwei Bildungseinrichtungen. „Nach ersten Erkenntnissen eilte das Mädchen trotz roter Fußgängerampel über die Straße, um einen Bus noch zu erwischen. Dabei wurde sie vom Seat erfasst, der stadtauswärts fuhr“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Am Auto sei ein Schaden von 3000 Euro entstanden. (hof)