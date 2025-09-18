Unfall auf A 72 zwischen Zwickau-West und Reichenbach: Feuerwehr, THW und Rettungsdienst im Einsatz

Zwickau
Am Donnerstagmorgen gab es eine Kollision zwischen einem Laster und einem Transporter. Beide Unfallwagen stehen auf dem Standstreifen. Es gab vier Verletzte. Was bisher bekannt ist.
Nach einem Unfall befinden sich auf der A 72 zwischen Zwickau-West und Reichenbach am Donnerstagmorgen unter anderem Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Im morgendlichen Berufsverkehr gab es einen Auffahrunfall zwischen einem Transporter und einem Laster. Die beiden Unfallfahrzeuge stehen aktuell auf dem Standstreifen. Dadurch rollt der...
