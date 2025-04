Unfall auf A4 bei Hohenstein-Ernstthal: Nach Reifenplatzer durchbricht Autofahrer Wildzaun und landet im Wald

Am Freitag hat ein Autofahrer auf der A4 die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Grund war ein geplatzter Reifen. Durch den Unfall wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Ein Audi-Fahrer (49) hat am Freitagmittag auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal die Kontrolle über sein Auto verloren. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer war Richtung Erfurt unterwegs gewesen, als ein Reifen an seinem Audi platzte. Der Mann kam von der Straße ab, durchbrach einen Wildzaun und kam im Wald zum Stehen. Sachschaden: am Audi etwa...