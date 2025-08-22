Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall auf B 93 in Wilkau-Haßlau: 17-jährige Moped-Fahrerin kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Der Unfall hat zu einer Vollsperrung der B 93 in Wilkau-Haßlau geführt.
Der Unfall hat zu einer Vollsperrung der B 93 in Wilkau-Haßlau geführt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Der Unfall hat zu einer Vollsperrung der B 93 in Wilkau-Haßlau geführt.
Der Unfall hat zu einer Vollsperrung der B 93 in Wilkau-Haßlau geführt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfall auf B 93 in Wilkau-Haßlau: 17-jährige Moped-Fahrerin kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von B 93 und Heinrich-Heine-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro. Was war die Unfallursache?

Schwere Verletzungen hat eine 17-jährige Mopedfahrerin bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau erlitten. Sie musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden, teilt die Polizei mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
19.08.2025
2 min.
Wilkau-Haßlau: Skoda landet im Rödelbach – Feuerwehr errichtet Ölsperre
Ein Skoda landete nach einem Unfall im Rödelbach in Wilkau-Haßlau.
Beim Unfall erlitt der 22-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte eine Stunde.
Holger Frenzel
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
15.08.2025
1 min.
Unfall auf B 175-Kreuzung im Stadtzentrum in Werdau: Siebenjähriges Mädchen schwer verletzt
Auf 26.000 Euro wird der Schaden nach einem Unfall auf der B 175 in Werdau beziffert.
Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Zwickauer Straße und Bertolt-Brecht-Straße. Der Sachschaden beträgt 26.000 Euro. Was ist passiert?
Holger Frenzel
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel