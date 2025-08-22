Unfall auf B 93 in Wilkau-Haßlau: 17-jährige Moped-Fahrerin kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von B 93 und Heinrich-Heine-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro. Was war die Unfallursache?

Schwere Verletzungen hat eine 17-jährige Mopedfahrerin bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau erlitten. Sie musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden, teilt die Polizei mit.