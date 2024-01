Unfall auf der A 72 bei Hartenstein: Vollsperrung aufgehoben

Im Berufsverkehr kommt es in Richtung Vogtland zu Behinderungen. Der Unfall hat sich im Bereich der Auffahrt ereignet. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Nach einem Unfall am Mittwochfrüh in der Nähe der Anschlussstelle Hartenstein hat sich für rund 90 Minuten eine Vollsperrung der A 72 in Richtung Vogtland erforderlich gemacht. Der Verkehr wurde zwischen 5 und 6.30 Uhr zunächst an der Unfallstelle vorbei- und später von der Autobahn abgeleitet, informiert die Polizei. Aktuell fließt der...