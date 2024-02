Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Laster kracht in Wagen von Verkehrssicherungsfirma

Feuerwehr und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost im Einsatz. Die Fahrbahn ist seit 11.20 Uhr voll gesperrt. Es bildet sich ein Stau. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach einem schweren Unfall macht sich eine Vollsperrung der A 72 erforderlich. Die Unfallstelle befindet sich rund 800 Meter vor der Anschlussstelle Zwickau-Ost in Fahrtrichtung Hof. Dort ist gegen 11.20 Uhr ein Laster in den am rechten Fahrbandrand stehenden Wagen einer Verkehrssicherungsfirma geknallt. Rettungskräfte kümmerten sich nach...