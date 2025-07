Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Rettungshubschrauber im Einsatz – Polizei beziffert Sachschaden auf 31.000 Euro

Ein Cupra ist am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Der 22-jährige Fahrer kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Rund eine Stunde war die A 72 zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Zwickau-Ost am späten Montagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Seat Cupra kam von der Fahrbahn ab, landete in der Böschung und überschlug sich. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Zur Ursache kann die Polizei am Dienstagmorgen noch keine sicheren...