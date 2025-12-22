MENÜ
  • Unfall auf der Autobahn bei Hartenstein: Widersprüchliche Schilderungen

Die Polizei eilte zu einem Unfall auf die A 72 bei Hartenstein.
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf die A 72 bei Hartenstein.
Unfall auf der Autobahn bei Hartenstein: Widersprüchliche Schilderungen
Von Lutz Kirchner
Die Polizei setzt auf Zeugen bei der Beantwortung der Schuldfrage. Was bisher zum Auffahrunfall bekannt ist.

Zwei Autofahrer sind am Sonntag, 21. Dezember, auf der A 72 bei Hartenstein in einen Unfall verwickelt worden. Eine 68-jährige Opel-Fahrerin und ein 44-jähriger Kia-Fahrer kollidierten gegen 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig. Der Schaden: etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Die Unfallbeteiligten machen jedoch unterschiedliche Angaben zum...
09.12.2025
1 min.
Chemnitz: Wendemanöver geht schief – 63-Jährige verletzt
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Theaterstraße.
Die Opelfahrerin hatte unvermittelt die Fahrspur gewechselt. Was die Polizei noch dazu berichtete.
Lutz Kirchner
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
04.12.2025
1 min.
37-Jährige fährt in Plauen bei Rot - Unfall
Zwei Autos sind auf einer Kreuzung zusammengestoßen.
Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Wie die Polizei den Hergang schildert.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel