Unfall auf der Autobahn bei Hartenstein: Widersprüchliche Schilderungen

Zwickau
Die Polizei setzt auf Zeugen bei der Beantwortung der Schuldfrage. Was bisher zum Auffahrunfall bekannt ist.
Zwei Autofahrer sind am Sonntag, 21. Dezember, auf der A 72 bei Hartenstein in einen Unfall verwickelt worden. Eine 68-jährige Opel-Fahrerin und ein 44-jähriger Kia-Fahrer kollidierten gegen 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig. Der Schaden: etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Die Unfallbeteiligten machen jedoch unterschiedliche Angaben zum...
