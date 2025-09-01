Unfall auf der B 173 in Zwickau: 22-Jähriger fährt VW zu Schrott

Zwickau
Nach einem Fahrfehler ist der Passat auf dem Dach gelandet. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein.
Bei einem Unfall auf der B 173 in Zwickau ist ein VW auf dem Dach gelandet. Nach Angaben der Polizei waren ein 22-Jähriger am Steuer sowie eine 20-Jährige auf dem Beifahrersitz am Montagvormittag in Richtung Mülsen unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur Freitagsstraße unterlief dem Mann ein Fahrfehler. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.