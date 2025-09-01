Unfall auf der B 173 in Zwickau: 22-Jähriger fährt VW zu Schrott

Nach einem Fahrfehler ist der Passat auf dem Dach gelandet. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein.

Bei einem Unfall auf der B 173 in Zwickau ist ein VW auf dem Dach gelandet. Nach Angaben der Polizei waren ein 22-Jähriger am Steuer sowie eine 20-Jährige auf dem Beifahrersitz am Montagvormittag in Richtung Mülsen unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur Freitagsstraße unterlief dem Mann ein Fahrfehler. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn...