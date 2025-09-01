Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kaum zu glauben: Die beiden Insassen blieben unverletzt.
Kaum zu glauben: Die beiden Insassen blieben unverletzt. Bild: Mike Müller
Kaum zu glauben: Die beiden Insassen blieben unverletzt.
Kaum zu glauben: Die beiden Insassen blieben unverletzt. Bild: Mike Müller
Zwickau
Unfall auf der B 173 in Zwickau: 22-Jähriger fährt VW zu Schrott
Von Mike Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Fahrfehler ist der Passat auf dem Dach gelandet. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein.

Bei einem Unfall auf der B 173 in Zwickau ist ein VW auf dem Dach gelandet. Nach Angaben der Polizei waren ein 22-Jähriger am Steuer sowie eine 20-Jährige auf dem Beifahrersitz am Montagvormittag in Richtung Mülsen unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur Freitagsstraße unterlief dem Mann ein Fahrfehler. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
1 min.
Schneeberg: 76-Jähriger prallt mit seinem Hyundai gegen Wohnhaus
Der Autofahrer und die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.
Bei dem Unfall am Freitagmittag entstand erheblicher Sachschaden. Vorläufigen Schätzungen zufolge beläuft er sich auf rund 16.000 Euro.
Georg Müller
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
12.08.2025
2 min.
Radmuttern gelöst: Unbekannte machen sich an Fahrzeug auf Parkplatz am VW-Werk in Zwickau zu schaffen
Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert.
Lange war es ruhig, aber nun scheint sich die Serie vom vergangenen Jahr fortzusetzen. Im jüngsten Fall war ein Passat betroffen. Sachschaden: rund 3000 Euro.
Holger Frenzel
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel