  • Unfall auf der B 173 in Zwickau: Opel fährt vom Parkplatz über Grünstreifen und Fußweg auf die Bundesstraße

Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert.
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert.
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert.
Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfall auf der B 173 in Zwickau: Opel fährt vom Parkplatz über Grünstreifen und Fußweg auf die Bundesstraße
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Grund für den Unfall war der Fahrfehler einer 88-jährigen Frau. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 im Bereich des Brückenberg-Parkplatzes in Zwickau geschätzt. Dort kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Crash – mit einer eher ungewöhnlichen Vorgeschichte.
