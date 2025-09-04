Unfall auf der B 173 in Zwickau: Opel fährt vom Parkplatz über Grünstreifen und Fußweg auf die Bundesstraße

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Grund für den Unfall war der Fahrfehler einer 88-jährigen Frau. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 im Bereich des Brückenberg-Parkplatzes in Zwickau geschätzt. Dort kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Crash – mit einer eher ungewöhnlichen Vorgeschichte.