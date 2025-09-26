Unfall auf der B 175 in Zwickau: E-Scooter-Fahrer am Freitagmorgen leicht verletzt

Zwickau
Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Kreuzung von Werdauer Straße und Polenzstraße. Die Polizei beziffert den Schaden auf 3500 Euro. Erst letzte Woche gab es einen Unfall mit einem E-Scooter in Zwickau.
Leichte Verletzungen hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B 175 in Zwickau zugezogen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr. Der E-Scooter-Fahrer war auf der Werdauer Straße – dabei handelt es sich um die B 175 – stadteinwärts unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Polenzstraße abbiegen wollte, kam es...
