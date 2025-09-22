Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf der B 175 in Zwickau: Kawaski-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall auf der B 175 in Zwickau.
Zwickau
Unfall auf der B 175 in Zwickau: Kawaski-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich im Kreuzungsbereich von Werdauer Straße und Lutherstraße. Klarheit gibt es zur Unfallursache. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat ein 19-jähriger Kawaski-Fahrer bei einem Unfall an der Kreuzung von Werdauer Straße und Lutherstraße in Zwickau erlitten. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
