Unfall auf der Bahnhofstraße in Zwickau: Yamaha-Fahrer wird schwer verletzt

Zwickau
Die Kollision hat sich am Mittwochnachmittag im Bereich der Kreuzung von Bahnhofstraße und Brunnenstraße ereignet. Schaden: 5000 Euro. Was war der Grund für den Crash?
Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Zwickau erlitten. Der 58-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.
