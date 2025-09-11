Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf der Bahnhofstraße in Zwickau: Yamaha-Fahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer erlitt beim Unfall in Zwickau schwere Verletzungen. Bild: Stefan Puchner/dpa
Ein Motorradfahrer erlitt beim Unfall in Zwickau schwere Verletzungen. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfall auf der Bahnhofstraße in Zwickau: Yamaha-Fahrer wird schwer verletzt
Von Holger Frenzel
Die Kollision hat sich am Mittwochnachmittag im Bereich der Kreuzung von Bahnhofstraße und Brunnenstraße ereignet. Schaden: 5000 Euro. Was war der Grund für den Crash?

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Zwickau erlitten. Der 58-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.
