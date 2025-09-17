Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau mit Riesen-Schaden: Smart kracht gegen Stromkästen und Erdgassäule

Zwickau
Polizei beziffert Sachschaden auf rund 55.000 Euro. Eine 65-Jährige verlor nach dem Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen. Was bisher bekannt ist.
Ein Bild der Verwüstung hat es nach einem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau gegeben. Am Dienstagmittag wurden drei Stromverteilerkästen, eine Erdgassäule und mehrere Zäune beschädigt.
