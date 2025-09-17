Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau mit Riesen-Schaden: Smart kracht gegen Stromkästen und Erdgassäule

Auf rund 55.000 Euro summiert sich der Schaden nach dem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau.
Auf rund 55.000 Euro summiert sich der Schaden nach dem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau. Bild: Mike Müller
Auf rund 55.000 Euro summiert sich der Schaden nach dem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau.
Auf rund 55.000 Euro summiert sich der Schaden nach dem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau. Bild: Mike Müller
Zwickau
Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau mit Riesen-Schaden: Smart kracht gegen Stromkästen und Erdgassäule
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polizei beziffert Sachschaden auf rund 55.000 Euro. Eine 65-Jährige verlor nach dem Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen. Was bisher bekannt ist.

Ein Bild der Verwüstung hat es nach einem Unfall auf der Heinrich-Braun-Straße in Zwickau gegeben. Am Dienstagmittag wurden drei Stromverteilerkästen, eine Erdgassäule und mehrere Zäune beschädigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
29.08.2025
1 min.
Unfall in Crimmitschau: 18-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt
Eine 18-jährige Frau erlitt bei einem Unfall in Crimmitschau leichte Verletzungen.
Die Fahranfängerin verlor am Donnerstagabend kurz vor dem Ortseingang von Gösau die Kontrolle über ihren Wagen. Sachschaden: rund 7500 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
04.09.2025
1 min.
Unfall auf der B 173 in Zwickau: Opel fährt vom Parkplatz über Grünstreifen und Fußweg auf die Bundesstraße
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert.
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Grund für den Unfall war der Fahrfehler einer 88-jährigen Frau. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel