  • Unfall auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Toyota gerät in Gegenverkehr

Nach einem Unfall gab es Montagmorgen Behinderungen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau.
Nach einem Unfall gab es Montagmorgen Behinderungen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Nach einem Unfall gab es Montagmorgen Behinderungen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau.
Nach einem Unfall gab es Montagmorgen Behinderungen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Update
Zwickau
Unfall auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Toyota gerät in Gegenverkehr
Redakteur
Von Holger Frenzel
Unfallzeitpunkt war am Montag gegen 7.25 Uhr. Der Fahrer hatte gesundheitliche Probleme.

Mit Verkehrsbehinderungen hat die neue Woche auf der Lengenfelder Straße in Zwickau begonnen. Dort war am Montag gegen 7.25 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve ein Toyota, der in Richtung Autobahn 72 unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der 59-jährige Fahrer gesundheitliche Probleme. Einige Fahrzeuge...
