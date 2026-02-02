Unfall auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Toyota gerät in Gegenverkehr

Unfallzeitpunkt war am Montag gegen 7.25 Uhr. Der Fahrer hatte gesundheitliche Probleme.

Mit Verkehrsbehinderungen hat die neue Woche auf der Lengenfelder Straße in Zwickau begonnen. Dort war am Montag gegen 7.25 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve ein Toyota, der in Richtung Autobahn 72 unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der 59-jährige Fahrer gesundheitliche Probleme. Einige Fahrzeuge...