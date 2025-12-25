Unfall auf der Planitzer Straße: Audi kracht in Bahnschranke - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Zwickau
Das Auto geriet ins Schleudern, die Kollision verursachte erheblichen Sachschaden. Der Bahnübergang bleibt vorerst unbeschrankt.
Bei einem Unfall an der Bahnschranke auf der Planitzer Straße nahe der Aral-Tankstelle ist am Donnerstagvormittag ein 17-jähriger Beifahrer verletzt worden. Laut Polizei war der 24-jährige Fahrer eines Audi A6 stadteinwärts unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, ins Schleudern kam und mit der rechten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.