Unfall auf der Planitzer Straße: Audi kracht in Bahnschranke - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Das Auto geriet ins Schleudern, die Kollision verursachte erheblichen Sachschaden. Der Bahnübergang bleibt vorerst unbeschrankt.

Bei einem Unfall an der Bahnschranke auf der Planitzer Straße nahe der Aral-Tankstelle ist am Donnerstagvormittag ein 17-jähriger Beifahrer verletzt worden. Laut Polizei war der 24-jährige Fahrer eines Audi A6 stadteinwärts unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, ins Schleudern kam und mit der rechten...