MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall auf der Planitzer Straße: Audi kracht in Bahnschranke - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Bahnschranke an der Planitzer Straße wurde bei dem Unfall am Donnerstag beschädigt.
Die Bahnschranke an der Planitzer Straße wurde bei dem Unfall am Donnerstag beschädigt. Bild: Ralph Köhler
Die Bahnschranke an der Planitzer Straße wurde bei dem Unfall am Donnerstag beschädigt.
Die Bahnschranke an der Planitzer Straße wurde bei dem Unfall am Donnerstag beschädigt. Bild: Ralph Köhler
Update
Zwickau
Unfall auf der Planitzer Straße: Audi kracht in Bahnschranke - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auto geriet ins Schleudern, die Kollision verursachte erheblichen Sachschaden. Der Bahnübergang bleibt vorerst unbeschrankt.

Bei einem Unfall an der Bahnschranke auf der Planitzer Straße nahe der Aral-Tankstelle ist am Donnerstagvormittag ein 17-jähriger Beifahrer verletzt worden. Laut Polizei war der 24-jährige Fahrer eines Audi A6 stadteinwärts unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, ins Schleudern kam und mit der rechten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 69-Jähriger verliert Kontrolle auf B 95
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.
Ein Autofahrer geriet in Burkhardtsdorf ins Schleudern und verursachte einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Welche Umstände führten dazu?
Holk Dohle
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
08:03 Uhr
2 min.
Unfall mit fünf Fahrzeugen und 36.500 Euro Schaden in Zwickau: Verkehr rollt wieder auf der Planitzer Straße
Ein Auffahrunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen sorgt für die Vollsperrung der Planitzer Straße in Zwickau.
Die Unfallstelle befindet sich zwischen Bergmannstraße und Breithauptstraße. Bereits am Dienstagnachmittag gab es zwei Unfälle – mit einem schwer verletzten Radfahrer in Eckersbach und hohem Sachschaden in Reinsdorf.
Holger Frenzel
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
Mehr Artikel