Unfall auf der Reichenbacher Straße in Zwickau am Mittwochmorgen: Auto kollidiert mit E-Scooter

Polizei und Rettungsdienst waren an der B 173 im Einsatz. Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr auf der Höhe des Penny-Marktes.

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der Reichenbacher Straße in Zwickau und damit einer wichtigen Pendlerstrecke gesorgt. An der Unfallstelle waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.