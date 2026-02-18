MENÜ
Der Fahrer, von dessen Wohnanhänger sich ein Rad gelöst hatte, meldete sich bei der Polizei. Bild: Symbolbild: P. Kneffel/dpa
Der Fahrer, von dessen Wohnanhänger sich ein Rad gelöst hatte, meldete sich bei der Polizei. Bild: Symbolbild: P. Kneffel/dpa
Zwickau
Unfall bei Lichtentanne: Audi kollidiert mit herrenlosem Reifen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Plötzlich rollt ein Reifen über die Straße und trifft einen Audi. Der Fahrer des Wohnanhängers, von dem das Rad stammt, erkennt den Vorfall zu spät.

Ein entgegenrollender Autoreifen hat am Dienstag, 17. Februar, auf der Staatsstraße 293 bei Lichtentanne einen Unfall verursacht. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer konnte dem Rad nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der Audi wurde abgeschleppt. Das Fahrzeug mit Wohnanhänger, von dem das Rad vermutlich...
