  • Unfall beim Zwickauer Stadtlauf: Verein zahlt Schmerzensgeld an verletzte Fußgängerin

Mehr als 1000 Läufer gingen 2023 an den Start. Einer davon war in einen Unfall verwickelt.
Bild: Ralf Wendland/Archiv
Mehr als 1000 Läufer gingen 2023 an den Start. Einer davon war in einen Unfall verwickelt.
Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Unfall beim Zwickauer Stadtlauf: Verein zahlt Schmerzensgeld an verletzte Fußgängerin
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frau war mit einem Läufer zusammengestoßen und hatte geklagt. Das Oberlandesgericht Dresden sah auf zwei Seiten eine Teilschuld.

Verletzungen kommen bei Laufveranstaltungen immer wieder vor. Teilnehmer knicken um, ziehen sich Zerrungen zu oder erleiden bei hohen Temperaturen einen Hitzschlag. Der Unfall, der sich beim Zwickauer Stadtlauf im Mai 2023 ereignet hat, ist aber anders gelagert: Ein Läufer stieß mit an der Ecke Marienstraße/Rosengäßchen mit einer...
