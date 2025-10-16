Unfall beim Zwickauer Stadtlauf: Verein zahlt Schmerzensgeld an verletzte Fußgängerin

Die Frau war mit einem Läufer zusammengestoßen und hatte geklagt. Das Oberlandesgericht Dresden sah auf zwei Seiten eine Teilschuld.

Verletzungen kommen bei Laufveranstaltungen immer wieder vor. Teilnehmer knicken um, ziehen sich Zerrungen zu oder erleiden bei hohen Temperaturen einen Hitzschlag. Der Unfall, der sich beim Zwickauer Stadtlauf im Mai 2023 ereignet hat, ist aber anders gelagert: Ein Läufer stieß mit an der Ecke Marienstraße/Rosengäßchen mit einer...