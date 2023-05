Unfall im Kreisverkehr in Lichtentanne: Verursacher macht sich nach Kollision aus dem Staub

Ein hoher Sachschaden ist am Donnerstag bei zwei Verkehrsunfällen im Raum Zwickau entstanden. Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden nach einem Zusammenstoß in Neuplanitz beziffert. Ein 59-jähriger Mann war gegen 11.50 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Neuplanitzer Straße unterwegs. Um nach links in eine...