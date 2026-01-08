MENÜ
Blaulichteinsatz in Mülsen: Zwei Pkw haben am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht.
Blaulichteinsatz in Mülsen: Zwei Pkw haben am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht. Bild: Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa
Zwickau
Unfall in Mülsen: Pkw-Kollision mit hohem Sachschaden
Von Jim Kerzig
Im Mülsengrund sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Mülsener Ortsteil Neuschönburg ist am Mittwoch ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Pkw der Marke Renault war auf der Neuschönburger Straße Richtung Marienau unterwegs. Beim Abbiegevorgang in die Heinrichsorter Straße übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Skoda, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Trotz...
