Unfall in Niedermülsen: Audi kollidiert mit Wartehäuschen

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer ist am Montag, 0.25 Uhr, im Mülsener Ortsteil Niedermülsen von der Straße abgekommen und hat ein Buswartehaus gerammt, so die Polizei. Der Unfall geschah auf der Niedermülsener Hauptstraße. Das Fahrzeug prallte zuerst gegen das Wartehäuschen, dann gegen einen Streugutbehälter und ein Haltestellenschild. Der...