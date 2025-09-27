Unfall in Wilkau-Haßlau: 77-jähriger Hyundai-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Klinik

Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Cainsdorfer Straße und Kirchberger Straße. Die Ermittlungen zum Hergang laufen noch.

Schwere Verletzungen hat ein 77-jähriger Mann am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau erlitten. Er verlor im Bereich der Kreuzung von Cainsdorfer Straße und Kirchberger Straße die Kontrolle über seinen Hyundai – aus bisher ungeklärten Gründen. Der Unfallaufnahmedienst der Polizei ermittelt aktuell noch zum genauen Hergang.