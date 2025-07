Unfall in Wilkau-Haßlau: Zwei Autos abschleppreif

Am Freitagvormittag kollidierten die Pkw.

Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden kam es am Freitag, gegen 10 Uhr in Wilkau-Haßlau. Laut Mitteilung der Polizei befuhr eine 77-Jährige am Freitagmorgen mit ihrem Suzuki die Friedhofstraße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 93. An der Einmündung zur Sandbergstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 79-Jährigen, der sich...