Unfall in Zwickau: Drei Autos beschädigt, zwei Menschen verletzt

Zu spät erkannte eine Skoda-Fahrerin am Freitag in Zwickau, dass das Auto vor ihr anhalten musste. Die Folge war ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Drei beschädigte Autos und zwei verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Zwickau ereignet hat. Laut Polizei war die Fahrerin (17) eines Kleinstfahrzeugs der Marke Aixam, ein sogenanntes Mopedauto mit maximal 45 km/h, gegen 13.10 Uhr stadteinwärts auf der Crimmitschauer Straße unterwegs. Verkehrsbedingt musste... Drei beschädigte Autos und zwei verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Zwickau ereignet hat. Laut Polizei war die Fahrerin (17) eines Kleinstfahrzeugs der Marke Aixam, ein sogenanntes Mopedauto mit maximal 45 km/h, gegen 13.10 Uhr stadteinwärts auf der Crimmitschauer Straße unterwegs. Verkehrsbedingt musste...