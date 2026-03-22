Unfall in Zwickau: Fahrer kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Zwickau
Ein anderer Autofahrer konnte den Pkw des älteren Mannes stoppen. Der Rentner wurde ins Krankenhaus gebracht.
Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen hat ein Fahrer auf der Geinitzstraße in Zwickau die Gewalt über sein Auto verloren. Der Unfall ging am Sonntag kurz vor 16.45 Uhr bei der Polizei in Zwickau ein. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, kam der Rentner aus Richtung Stadion gefahren. Die Ölwanne seines Autos war beschädigt gewesen. Auch die...
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