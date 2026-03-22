MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Geinitzstraße in Zwickau ereignet.
Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Geinitzstraße in Zwickau ereignet. Foto: Ralph Köhler
Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Geinitzstraße in Zwickau ereignet.
Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Geinitzstraße in Zwickau ereignet. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Unfall in Zwickau: Fahrer kämpft mit gesundheitlichen Problemen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein anderer Autofahrer konnte den Pkw des älteren Mannes stoppen. Der Rentner wurde ins Krankenhaus gebracht.

Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen hat ein Fahrer auf der Geinitzstraße in Zwickau die Gewalt über sein Auto verloren. Der Unfall ging am Sonntag kurz vor 16.45 Uhr bei der Polizei in Zwickau ein. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, kam der Rentner aus Richtung Stadion gefahren. Die Ölwanne seines Autos war beschädigt gewesen. Auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Elsa Middeke
21.03.2026
1 min.
Unfall an Busbahnhof im Erzgebirge – BMW kollidiert mit Haltestelle
Das Auto wurde bei dem Unfall in Stollberg schwer beschädigt.
Der Unfall hat sich am Freitagabend in Stollberg ereignet. Was bisher bekannt ist.
André März
07:26 Uhr
1 min.
Motorradunfall bei Crottendorf - Mann schwer verletzt
Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit seinem Motorrad prallt ein 48-Jähriger bei Crottendorf gegen einen Baum und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
17.03.2026
1 min.
Stau nach Unfall auf der Planitzer Straße in Zwickau: Auto erfasst Fußgänger
Nach dem Unfall bildete sich ein Stau auf der Planitzer Straße in Zwickau.
Ein 63-jähriger Mann kam ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
23.03.2026
2 min.
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.
Sandra Häfner
07:23 Uhr
2 min.
Gold- und Silberpreise im freien Fall
Doch kein sicherer Hafen? Der Goldpreis fällt weiter.
Wer im Iran-Krieg auf Gold gesetzt hat, braucht starke Nerven. So schnell wie es beim Preis nach oben ging, geht es nun auch nach unten.
Mehr Artikel