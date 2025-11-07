Unfall in Zwickau: Geste eines Lkw-Fahrers vermutlich falsch gedeutet

Durch einen Vorfahrtsfehler kam es zu Sachschaden von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zwickau.

Offenbar hat ein Missverständnis zu einem Unfall geführt. Das sagte eine Polizeisprecherin. Das war passiert: Eine Frau fuhr am Donnerstagabend mit einem Toyota auf der Königswalder Straße in Zwickau. An der Kreuzung mit der Werdauer Straße wollte sie geradeaus in die Heinrich-Braun-Straße fahren. Auf der Werdauer Straße fuhr ein VW, der allerdings von einem Lkw verdeckt wurde. Nach ersten Erkenntnissen missinterpretierte die Toyota-Fahrerin eine Geste des Lkw-Fahrers als Zeichen dafür, dass sie fahren könne und fuhr auf die Kreuzung. Dort kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (jarn)