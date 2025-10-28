Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein 29-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen.
Ein 29-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Ein 29-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen.
Ein 29-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Zwickau
Unfall in Zwickau: Microcar erfasst Fußgänger an Ampel-Kreuzung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Kreuzung von Reichenbacher Straße und Bürgerschachtstraße hat der Fahrer eines Microcars einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Fußgänger hat am Montagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung von Reichenbacher Straße und Bürgerschachtstraße in Zwickau schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Unfallzeitpunkt war laut Polizei gegen 15.15 Uhr. Der Fußgänger wurde beim Überqueren der Ampelkreuzung bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.09.2025
1 min.
Unfall in Wilkau-Haßlau: 77-jähriger Hyundai-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Klinik
Ein Hyundai-Fahrer hat sich bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau schwer verletzt.
Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Cainsdorfer Straße und Kirchberger Straße. Die Ermittlungen zum Hergang laufen noch.
Holger Frenzel
22.10.2025
1 min.
Zwei Fußgänger bei Unfällen in Plauen und Oelsnitz verletzt
Zu zwei Unfällen musste die Polizei in Plauen und Oelsnitz ausrücken.
Ein Achtjähriger und eine 73-Jährige wurden von Autos erfasst.
FP
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
Mehr Artikel