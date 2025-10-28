Unfall in Zwickau: Microcar erfasst Fußgänger an Ampel-Kreuzung

An der Kreuzung von Reichenbacher Straße und Bürgerschachtstraße hat der Fahrer eines Microcars einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Fußgänger hat am Montagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung von Reichenbacher Straße und Bürgerschachtstraße in Zwickau schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Unfallzeitpunkt war laut Polizei gegen 15.15 Uhr. Der Fußgänger wurde beim Überqueren der Ampelkreuzung bei...