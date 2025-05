Unfall in Zwickau mit 50.000 Euro Schaden: Rentnerin beschädigt bei Auspark-Versuch fünf weitere Autos

Eine 85-jährige Frau verursachte am Mittwochvormittag in Eckersbach einen Mega-Schaden. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Was bekannt ist.

Nach einem Unfall in hat es viel Arbeit für die Polizei gegeben: Die Beamten mussten die Schäden an sechs Fahrzeugen aufnehmen. Nach ersten Schätzungen summieren sich die Reparaturkosten auf rund 50.000 Euro, teilt ein Polizeisprecher mit. Nach einem Unfall in hat es viel Arbeit für die Polizei gegeben: Die Beamten mussten die Schäden an sechs Fahrzeugen aufnehmen. Nach ersten Schätzungen summieren sich die Reparaturkosten auf rund 50.000 Euro, teilt ein Polizeisprecher mit.