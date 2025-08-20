Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden in Zwickau: Verkehr stundenlang behindert

Ein Unfall in Zwickau hatte am Dienstag weitreichende Folgen.
Ein Unfall in Zwickau hatte am Dienstag weitreichende Folgen. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Ein Unfall in Zwickau hatte am Dienstag weitreichende Folgen.
Ein Unfall in Zwickau hatte am Dienstag weitreichende Folgen. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Zwickau
Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden in Zwickau: Verkehr stundenlang behindert
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zusammenstoß in Marienthal hatte am Dienstag weitreichende Folgen. Autofahrer mussten noch mehr Geduld mitbringen als sonst.

Bis in die Nachmittagsstunden hinein hat am Dienstag in Zwickau ein Unfall für Stau und stockenden Verkehr gesorgt. Gegen 13.20 Uhr war laut Polizei ein Seat-Fahrer (75) auf der Marienthaler Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er eine rote Ampel an der Kreuzung Olzmannstraße. Der Seat prallte gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
16:59 Uhr
1 min.
Betrunkener Autofahrer rammt Straßenlaterne in Zwickau: Führerschein weg
Ein Autofahrer kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Laterne.
Ein Seat-Fahrer ist von der Straße abgekommen und mit einer Laterne zusammengestoßen. Bei einem Test kam heraus, dass er stark alkoholisiert war.
Elsa Middeke
13.08.2025
2 min.
Zwickau: Ab Montag Einschränkungen durch Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße
Am Montag beginnen Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße in Zwickau.
Auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt beginnt die Deckensanierung. Die Straße wird stadtauswärts in Richtung Steinpleis zur Einbahnstraße.
Jens Arnold
Mehr Artikel