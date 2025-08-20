Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden in Zwickau: Verkehr stundenlang behindert

Ein Zusammenstoß in Marienthal hatte am Dienstag weitreichende Folgen. Autofahrer mussten noch mehr Geduld mitbringen als sonst.

Bis in die Nachmittagsstunden hinein hat am Dienstag in Zwickau ein Unfall für Stau und stockenden Verkehr gesorgt. Gegen 13.20 Uhr war laut Polizei ein Seat-Fahrer (75) auf der Marienthaler Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er eine rote Ampel an der Kreuzung Olzmannstraße. Der Seat prallte gegen...