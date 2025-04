Unfall mit drei Autos auf der A 72 bei Zwickau: Polizei beziffert Sachschaden auf 45.000 Euro

Geduld haben Autofahrer am Mittwochnachmittag in Richtung Leipzig benötigt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall hat es am Mittwochnachmittag im Berufsverkehr für knapp drei Stunden größere Verkehrsbehinderungen auf der A 72 gegeben. Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost.