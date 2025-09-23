Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Laster schiebt Kia auf Dacia

Zwickau
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 20.000 Euro. Die Unfallstelle ist in der Nähe einer Haltestelle. Was bisher bekannt ist.
Auf 20.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall auf der Lengenfelder Straße in Zwickau. In den Crash waren drei Fahrzeuge verwickelt. Die Unfallstelle befand sich auf Höhe der Haltestelle an der Edisonstraße.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.