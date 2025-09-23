Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Laster schiebt Kia auf Dacia

Auf 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach dem Unfall in Zwickau.
Auf 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach dem Unfall in Zwickau.
Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Lengenfelder Straße in Zwickau: Laster schiebt Kia auf Dacia
Von Holger Frenzel
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 20.000 Euro. Die Unfallstelle ist in der Nähe einer Haltestelle. Was bisher bekannt ist.

Auf 20.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall auf der Lengenfelder Straße in Zwickau. In den Crash waren drei Fahrzeuge verwickelt. Die Unfallstelle befand sich auf Höhe der Haltestelle an der Edisonstraße.
