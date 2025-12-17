Unfall mit fünf Fahrzeugen und 36.500 Euro Schaden in Zwickau: Verkehr rollt wieder auf der Planitzer Straße

Zwickau
Die Unfallstelle befindet sich zwischen Bergmannstraße und Breithauptstraße. Bereits am Dienstagnachmittag gab es zwei Unfälle – mit einem schwer verletzten Radfahrer in Eckersbach und hohem Sachschaden in Reinsdorf.
Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen war die Planitzer Straße in Zwickau am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Autos konnten den Bereich zwischen Bergmann- und Breithauptstraße von 7.20 bis 10 Uhr nicht passieren. Dort gab es einen Auffahrunfall. Über den Verkehrswarnmeldedienst der Polizei wurde über die Vollsperrung...
