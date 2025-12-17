MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall mit fünf Fahrzeugen und 36.500 Euro Schaden in Zwickau: Verkehr rollt wieder auf der Planitzer Straße

Ein Auffahrunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen sorgt für die Vollsperrung der Planitzer Straße in Zwickau.
Ein Auffahrunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen sorgt für die Vollsperrung der Planitzer Straße in Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Ein Auffahrunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen sorgt für die Vollsperrung der Planitzer Straße in Zwickau.
Ein Auffahrunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen sorgt für die Vollsperrung der Planitzer Straße in Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Unfall mit fünf Fahrzeugen und 36.500 Euro Schaden in Zwickau: Verkehr rollt wieder auf der Planitzer Straße
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallstelle befindet sich zwischen Bergmannstraße und Breithauptstraße. Bereits am Dienstagnachmittag gab es zwei Unfälle – mit einem schwer verletzten Radfahrer in Eckersbach und hohem Sachschaden in Reinsdorf.

Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen war die Planitzer Straße in Zwickau am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Autos konnten den Bereich zwischen Bergmann- und Breithauptstraße von 7.20 bis 10 Uhr nicht passieren. Dort gab es einen Auffahrunfall. Über den Verkehrswarnmeldedienst der Polizei wurde über die Vollsperrung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
10.12.2025
1 min.
Drei Unfälle in kurzer Zeit auf der B 92 in Plauen: Vollsperrung nach gut drei Stunden wieder aufgehoben
Auf der Oelsnitzer Straße in Plauen gab es am Mittwochfrüh mehrere Kollisionen.
Kurz vor der Stadtgrenze war es am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Es entstand hoher Sachschaden.
Daniela Hommel-Kreißl und Bernd Jubelt
28.11.2025
1 min.
Unfall im B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag im Einsatz
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Unfall im Tunnel in Zwickau beziffert.
Nach dem Spurwechsel kollidiert ein Laster mit einem Opel. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel