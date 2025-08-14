Unfall mit hohem Sachschaden in Zwickau: Feuerwehrauto mit Blaulicht zwingt Mercedes-Fahrer zur Vollbremsung

Auf der Wildenfelser Straße hat sich am Mittwoch ein Auffahrunfall ereignet. Zudem meldet die Polizei einen Crash mit drei beschädigten Fahrzeugen in der Innenstadt. Was ist in beiden Fällen genau passiert?

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der Wildenfelser Straße in Zwickau beziffert. Hinter der Kollision, die sich am Mittwochvormittag ereignet hat, steckt eine eher ungewöhnliche Vorgeschichte - mit Blaulicht und Martinshorn.