Unfall mit Todesfolge in Hartenstein: 89-Jährige steht in Zwickau vor Gericht

Zwickau
Eine Seniorin ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie soll vor einem Jahr zwei Fußgänger am Fahrbahnrand angefahren haben. Einer davon starb später im Krankenhaus.
Eine 89-jährige Frau muss sich am 7. Januar wegen fahrlässiger Tötung vor dem Strafrichter am Amtsgericht Zwickau verantworten. Ihr wird vorgeworfen, am Abend des 27. Dezember 2024 auf der Hartensteiner Straße in Thierfeld zwei Fußgänger angefahren zu haben. Eine 53-jährige Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, während ihr gleichaltriger...
