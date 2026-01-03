MENÜ
  • Unfall mit Todesfolge in Hartenstein: 89-Jährige steht in Zwickau vor Gericht

Mit diesem Toyota soll die Frau zwei Personen angefahren haben. Dabei brach die Frontscheibe.
Mit diesem Toyota soll die Frau zwei Personen angefahren haben. Dabei brach die Frontscheibe.
Mit diesem Toyota soll die Frau zwei Personen angefahren haben. Dabei brach die Frontscheibe.
Mit diesem Toyota soll die Frau zwei Personen angefahren haben. Dabei brach die Frontscheibe. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Zwickau
Unfall mit Todesfolge in Hartenstein: 89-Jährige steht in Zwickau vor Gericht
Von Frank Dörfelt
Eine Seniorin ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie soll vor einem Jahr zwei Fußgänger am Fahrbahnrand angefahren haben. Einer davon starb später im Krankenhaus.

Eine 89-jährige Frau muss sich am 7. Januar wegen fahrlässiger Tötung vor dem Strafrichter am Amtsgericht Zwickau verantworten. Ihr wird vorgeworfen, am Abend des 27. Dezember 2024 auf der Hartensteiner Straße in Thierfeld zwei Fußgänger angefahren zu haben. Eine 53-jährige Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, während ihr gleichaltriger...
Mehr Artikel